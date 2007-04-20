Депутат Карпук не виключає, що ГПУ планує розправу над опозицією

Народний депутат V скликання Володимир КАРПУК не виключає, що правоохоронні органи планують розправу над опозицією.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами В.КАРПУКА, "інформація про те, що ГПУ підготувала наказ про арешт п`ятдесяти народних депутатів, які брали участь у мітингу під КС 18 квітня, свідчить, що прокуратура і МВС остаточно стали на бік заколотників".

Як заявив В.КАРПУК, "правоохоронні органи, які підвладні сьогодні "регіоналам", спрямовують свої сили на народних депутатів, котрі разом з народом мирно вийшли сказати свою думку проти тих членів КС, котрі порушили свою присягу, котрі служать одній політичній силі, незважаючи ні на моральні цінності, ні на закон, порушуючи принципи верховенства права. Це помста тим людям, котрі заважають правлячій коаліції коїти злочини проти українського народу".

"Я готовий, якщо буде доведено, що ми порушили закон, нести відповідальність, але це відверте свідчення того, що коаліція, яка узурпувала владу, в агонії, і хоче таким чином залякати народних депутатів і народ", - наголосив В.КАРПУК. "Якщо вони вже примінили проти нас фізичну силу, то можуть застосувати і більш радикальні методи розправи над опозиційними силами", - вважає він.

Як повідомлялося, ГПУ підготовила наказ про арешт 50 активістів опозиції, які брали участь у мітингу під КС 18 квітня. Арешт має бути здійснений в рамках порушеної Генпрокуратурою кримінальної справи за частиною 1 статті 376 Кримінального кодексу України. У списку присутні народні депутати від опозиції, серед яких Давид ЖВАНІЯ, Олександр ТУРЧИНОВ, Богдан ГУБСЬКИЙ, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Олег ЛЯШКО, Володимир КАРПУК та Зіновій ШКУТЯК.