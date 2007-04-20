Молодий Янукович заявляє, що зробив прорив у Європі

Народний депутат України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що члени фракції Партії регіонів зробили прорив у думці Європи про Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав, коментуючи прийняту ПАРЄ резолюцію по Україні.

«Судячи з цього документу, нас зрозуміли, а тому, безперечно, слід рахуватися з думкою Європи. Вважаю, що поїздка делегації України була дуже вдалою і плідною, а члени фракції Партії регіонів дуже постаралася донести правду про реальний стан справ у нашій країні», - В.ЯНУКОВИЧ.

Як сказав депутат «ми зробили прорив у думці Європи про Україну, і результати голосування свідчать про це».

За його словами, «в Європі зрозуміли, що ситуація в Україні досить гостра, і ПАРЄ говорить про те, що її треба вирішувати через Конституційний Суд і лише в правовому полі». «Але ж і Партія регіонів завжди говорила те ж саме, що доводить нашу європейську позицію», - зазначив депутат В.ЯНУКОВИЧ.