У Жванії кажуть, що до них проситься Ар'єв

Народний депутат Володимир АР’ЄВ написав заяву про вступ до депутатської групи «Право вибору».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі об’єднання «Право вибору».

Депутатська група «Право вибору» була створена в червні цього року задля прийняття ефективних законопроектів та проведення реформ, йдеться у повідомленні. Координатором групи було обрано Давида ЖВАНІЮ. Зараз до складу групи входять 16 народних депутатів, зокрема, Володимир СТРЕТОВИЧ, Оксана БІЛОЗІР, Олег НОВІКОВ.