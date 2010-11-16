У Жванії кажуть, що до них проситься Ар'єв
17:30, 16 листопада 2010Політика
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У групі «Право вибору» - 16 депутатів
Народний депутат Володимир АР’ЄВ написав заяву про вступ до депутатської групи «Право вибору».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі об’єднання «Право вибору».
Депутатська група «Право вибору» була створена в червні цього року задля прийняття ефективних законопроектів та проведення реформ, йдеться у повідомленні. Координатором групи було обрано Давида ЖВАНІЮ. Зараз до складу групи входять 16 народних депутатів, зокрема, Володимир СТРЕТОВИЧ, Оксана БІЛОЗІР, Олег НОВІКОВ.
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