Призначення в.о. генпрокурора має ознаки фальсифікації

18:46, 20 квітня 2007
Політика
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Про це заявив депутат БЮТ

Призначення заступника генерального прокурора Віктора ПШОНКИ виконувачем обов’язків генпрокурора має ознаки фальсифікації.

Про це УНІАН заявив народний депутат України V скликання від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.

Він пояснив, що відповідно до вимог наказу «Про розподіл обов’язків між керівниками Генеральної прокуратури України», обов’язки генерального прокурора в разі його відсутності виконує перший заступник генерального прокурора Сергій ВИНОКУРОВ.

Виконання обов’язків генерального прокурора іншими особами з числа заступників можливо лише у випадку одночасної відсутності і генерального прокурора, і його першого заступника, що нагадує одночасну «хворобу» 4 членів ЦВК, зазначив С.ОЛІЙНИК.

За його словами, сьогодні є всі підстави стверджувати, що на В.ПШОНКУ “покладаються негласні завдання щодо виконання замовлень правлячої коаліції”.

Як зазначає С.ОЛІЙНИК, “у зв’язку з порушенням кримінальної справи щодо міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, в ніч з 13 на 14 квітня В.ПШОНКА втрутився в діяльність працівників прокуратури міста Києва, за стан організації якої відповідає інший заступник генерального прокурора України – прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ”.

У зв’язку з цим депутат БЮТ вважає, що Генеральна прокуратура України використовується як “інструмент політичної боротьби”.

За словами С.ОЛІЙНИКА, після “зникнення” Олександра МЕДВЕДЬКА впродовж цього ж дня Генеральною прокуратурою порушено одразу дві кримінальні справи, пов’язані з Конституційним Судом України. Натомість, підкреслив він, жодного процесуального рішення по наявних у Генеральній прокуратурі зверненнях народних депутатів України щодо перешкоджання здійсненню виборчого права з боку посадових осіб Кабінету Міністрів України не прийнято.

С.ОЛІЙНИК також повідомив, посилаючись на достовірне джерело, що найближчим часом «захворіє» прокурор міста Києва Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генпрокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця на фоні гіпертонічного кризу. На час відсутності О.МЕДВЕДЬКА виконання обов’язків генпрокурора покладено на заступника генерального прокурора України В.ПШОНКУ.

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