Костенко: рішення можуть знайти тільки Ющенко і Янукович

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що не варто очікувати, що Конституційний Суд стане останньою інстанцією у розв’язанні політичної кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на думку Ю.КОСТЕНКА, „заяви Олени ЛУКАШ, яка представляє в Конституційному Суді інтереси уряду, про остаточне рішення КС буде уже наступного тижня, свідчать не на користь КС”.

За словами лідера УНП, засідання КС давно уже нагадують “маріонеткову виставу: судовий механізм, який створено для врегулювання суспільних відносин, перетворився на механізм маніпулювання суспільною позицією”. Як заявив Ю.КОСТЕНКО, про це свідчать і корупційні скандали навколо провідних фігур КС, і сьогоднішня заява представника Президента в КС Володимира ШАПОВАЛА, який має намір піти у відставку, оскільки суд не має „беззаперечної довіри в суспільстві”.

Як нагадує Ю.КОСТЕНКО, “ще свіжі в пам’яті „заслуги” КС перед суспільством - наприклад, освячення третього терміну екс-президента Леоніда КУЧМИ”. За його словами, рішення КС зазвичай залежало від того, „яку гілку влади він обслуговував”.

У зв’язку з суспільною недовірою до КС щодо відстоювання верховенства права, „рішення суду не може бути тільки конституційно-правовим, а повинно бути політично-правовим”, - наголошує Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП заявив, що „не варто очікувати, що КС стане останньою інстанцією”. „Потрібно шукати рішення в політико-правовій площині – в компромісі між Президентом та главою уряду. В межах цього компромісу може бути прийнята низка законодавчих рішень, а також узгоджена дата дострокових виборів”, - заявив Ю.КОСТЕНКО.