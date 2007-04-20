Тимошенко закликає вимагати від Президента зміни складу ЦВК

20:08, 20 квітня 2007
Політика
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Ряд членів ЦВК "саботують виборчу кампанію"

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає усі політичні опозиційні сили і суспільство звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою змінити склад Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейській площі у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це необхідно зробити для того, аби “ця продажна і зрадницька Центральна виборча комісія пішла геть, і щоб Президент туди привів достойних людей, які будуть служити Україні, а не клану ЯНУКОВИЧА”. Вона наголосила, що на сьогодні ряд членів ЦВК саботують виборчу кампанію, начебто через стан свого здоров’я. “Хтось сьогодні поховався на лікарняний, у когось ноги в гіпсі, у когось пальці в розетку вставлені, щоб він шокований лежав, когось швидка допомога знепритомненого вивозила з ЦВК”, - сказала лідер БЮТ. Вона наголосила, що деякі члени ЦВК, зробили все для того, щоб вчасно не почалася підготовка до дострокових виборів до парламенту.

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