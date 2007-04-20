Генпрокурор виявився ”заслабким для брудних доручень”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що виконувач обов’язків генерального прокурора Віктор ПШОНКА виконує політичні замовлення команди Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейській площі у Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що команда В.ЯНУКОВИЧА фактично відсторонила генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА від виконання обов’язків, оскільки він “видався заслабким для виконання їх брудних доручень”. “Практично вони визнали, що генеральний прокурор професійно непридатний для замовлень влади по знищенню і репресіям, по приниженню демократії, і поставили свого донецького прокурора виконувати обов’язки, для якого немає будь-яких моральних обмежень”, - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуацію, яка склалася навколо Генпрокуратури, має втрутитися Президент України Віктор ЮЩЕНКО. “Ми мусимо попросити Президента, щоб він, користуючись Конституцією і своєю волею, дійсно посилив ГПУ чесними людьми, чесними патріотами, і щоб він не давав нищити Україну”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генпрокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця на фоні гіпертонічного кризу. На час відсутності О.МЕДВЕДЬКА виконання обов’язків генпрокурора покладено на заступника генерального прокурора України В.ПШОНКУ.

Водночас відповідно до вимог наказу «Про розподіл обов’язків між керівниками Генеральної прокуратури України», обов’язки генерального прокурора в разі його відсутності виконує перший заступник генерального прокурора – нині ним є Сергій ВИНОКУРОВ.