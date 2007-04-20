Кириленко: в травні чи в червні вибори будуть

Лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО наголошує, що БЮТ і “Наша Україна” незалежно від рішення Конституційного Суду не дадуть працювати Верховній Раді V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейській площі у Києві.

“Ні Артемівський, ні Феодосійський суди не будуть вирішувати долю України. Долю України буде вирішувати тільки український народ на вільних і демократичних виборах. І навіть якщо КС ухвалить рішення, яке якимось чином на час зупинить демократію і свободу в Україні – все одно депутати “Нашої України” і БЮТ складуть свої депутатські повноваження і не дадуть працювати такій Верховній Зраді”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

На його переконання, цей парламент почав свою історії зі зради і закінчить політичним небуттям.

Він нагадав, що депутати БЮТ і “Нашої України ” написали заяви про вихід з свої фракції.

“Верховна Рада, згідно з Конституцією, навіть після не прогнозованого чи корумпованого рішення КС припинить своє існування, бо в ній лишаться лише 240 народних депутатів, а треба більше 300”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він сказав, що опозиція вимагає від “Зради” йти на вибори.

За словами В.КИРИЛЕНКА, представники більшості не хочуть йти на вибори тому, що демократична опозиція об’єдналась і в парламенті, і поза парламентом.

В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться.

“Президент вкотре сьогодні сказав, що ніякого відступу від виборів не буде. Указ, який підписаний 2 квітня, буде діяти, а якщо і буде призупинений, то тільки для того, щоб прийняти рішення, яке дозволить людям проголосувати за наших політичних опонентів”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

“Рано чи пізно – у травні чи в червні - ці вибори будуть і остаточно закріплять неможливість реваншу антидемократичних сил в країні”, - додав він.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що на дострокових виборах демократичні сили здобудуть переконливу перемогу.