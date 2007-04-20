Луценко: ”ми єдині: і залізна підкова, і полум’яне серце і міцний кулак”

Шановні друзі, шановний Майдане!

Найперше хотів би сказати всім вам подяку за те, що ви продемонстрували, що справжні майдани – велелюдні українські зібрання вільних громадян вільної країни - не продаються і не виглядають так синтетично як оті пластилінові зібрання на сусідній площі, щедро проплачені найбільшим туристичним агентством України імені Януковича та Ахметова. Я вдячний за те, що тут стоять люди, які відчувають плече один одного і не рахують скільки годин залишилося до видачі пайку і до поїзду додому, до своєї родини. Бо тут зібралися люди, яким не байдужа доля нашої країни і яким надзвичайно важливо: чи виконали вами обрані вожді наш вчорашній наказ.

Дозвольте доповісти: після 31 числа, коли всі ми на нашому майдані говорили про необхідність розпуску зРади, нас почув обраний, - найнятий нами для найвищої посади в Україні, - Президент Віктор Андрійович Ющенко. Він зробив те, що належить зробити народному президенту. Він став насторожу вкрадених у нас з вами голосів у Верховній Раді України.

Тут легко згадати, панове. Минулого 2006 року ми з вами обирали на перших демократичних виборах – без фальсифікацій, без розгону мітингів, без зганяння на різні заходи влади – новий український парламент. 54 відсотки в ньому набрали сили, які зійшли з цієї сцени Помаранчевого Майдану: Блок Юлії Тимошенко, Нашої України і Соціалістична партія. Самій цій більшості, яка зійшла з революційної сцени, український народ довірив продовжувати справу Майдану – будівництво демократичної європейської України.

На жаль, мусимо також згадати, що через чвари, через особисті амбіції ми вчергове протакали нашу з вами перемогу. Політики, які зайнялися взаємопоборюванням, дозволили верхівці Соціалістичної партії брутально, цинічно, привселюдно зрадити своїх виборців, всю свою політичну історію, і повернути до влади неокучмістів на чолі з главою “донецького клану” паном Януковичем.

Сьогодні в будинку уряду України зібрався весь іконостас Леоніда Кучми, який ще позавчора здавався викинутий на смітник історії. Але брак розуму як вакуум втягує на владні крісла вчорашнє кучмівське сміття.

Вони отримали 240 мандатів у Верховній Раді завдяки зраді соціалістів. Але їм цього було мало. Вони могли прийняти будь-який закон із тих, які обіцяли людям на рахунок “покращення нашого життя уже сьогодні”. І що вони зробили за рік? У кого з вас підвищили зарплату з бюджету? У кого з вас підвищили пенсію? А в кого з вас не підняли ціну на газ? У кого з вас не піднялися ціни на проїзд у транспорті, на різні тарифи, комунальні послуги? То це вони називають “покращенням нашого життя уже сьогодні”...

Вони нам отак заливають уже два тижні: “Дайте работать”, то краще безробітними будьте, ніж така робота. Вибачте, ми не наймали вас для того, щоб ви жирували, брехали, зраджували і купляли один одного, для того, що паплюжити сфальсифікований народний вибір. Чи не так? Я знаю абсолютно точно, що вони і далі б так сиділи із своєї більшістю, але їм кожен день муляв Президент України Ющенко. Вони не могли подолати його вето на антинародні закони про підняття цін, зменшення зарплат і пенсій, поки не мали 300 голосів. Саме для цього вони заявили, що їм все рівно як ви голосували, їм важливо мати ці 300 голосів, щоб забути про право всенародного обраного глави держави наклади вето на антинародні закони.

І ще одне: їм муляє сама посада Президента Ющенка як символ нашої з вами перемоги над тоталітарною системою Кучми, яка хотіла іншого главу держави підсунути українцям. Замість того рижого і миршавого – отого великого і донецького. Їм це не вдалось. Але тим не менше завдяки зраді і брехні, підкупу і залякуванню та більшість Верховної Ради у 240 чоловік хотіла взяти 300, щоб провести імпічмент Президента і позбутися останнього символу переможного Майдану, це було їхнє завдання. А далі могли би спокійно передавати в чужу власність україську газотранспортну систему, вступати в інші азійські союзи, запускати сюди тих, хто давно мріє проу українську землю і про українську власність. Все це було зрозуміло, і ці 300 голосів фактично було оглоошенням війни українському виборцю у якого хотяли вкрасти право на майбутнє.

Я знаю, Віктор Ющенко зробив все від нього залежне як глава держави для того, щоб захистити головне право вільної людинпи – право обирати собі майбутнє, яке хотіли поцупити ті, хто почав із шапок, а закінчив країною. Я знаю, що сьогодні давно Київ не чув але Президент заслуговує подячку за цей мужній указ, щоб ми проскандували його ім’я: Ю-щен-ко.

Я знаю також, що зараз глава держави, який знаходиться в своєму робочому кабінеті, але вікна якого виходять сюди до нас, чує нас, чує нашу упевненість в тому, що ніяких компромісів із шахраями, з політичними коррупціонерами, які хочуть нав’язати всупереч народному вибору свою логіку пограбування країни, своє бачення неєвропейської Україні – ніяких компромісі з ними не може бути.

Так, ми підтримуємо тезу Президента про можливість перенесення виборів, але ні в якому разі ми не можемо підтримати відміну дострокових виборів. Я не уявляю, як ці люди, які склали свої депутатські мандати, не боячись за свій імунітет, недоторканість, зарплату і майбутнє, готові іти до людей – як вони можуть повернутися до тих шахраїв, як там з кріслами разом трусячись, бояться іти на вибір до народу.

Я прекрасно розумію соціалістів і комуністів: ну як їм іти на вибори? З чим вони прийдуть до своїх знедолених селян і робітників. Вони прекрасно знають, що їм знову скажуть “І що вам дали ті кляті ляхи, дядьки”. Їм скажуть прості слова, прості два слова, які я пропоную зразу до виборів сказати їм: “Банду геть!”. Ці народні слова: “Банду геть!”, “Зраду геть!”, “Корупцію геть!” вони будуть чути на кожному мітингу під час майбутньої виборчої кампанії. Я в цьому абсолютно переконаний. Саме цього вони бояться... У них немає з чим іти до людей.

Саме тому ми вимагаємо, щоб Україна яка навчилася проводити чесні вибори, ще навчилася обирати чесних депутатів які відповідають за свої слова, за свої обіцянки, за свої виступи на передвиборчих мітингах. І якщо так буде, то наступний парламент буде віддзеркаленням тих, хто зараз стоїть на цій сцені.

Ми не боїмося народного вибору, ми готові пройти чистилище дострокових парламентських виборів. Ми готові принести в парламент нові ідеї, нові команди, які створюють нову демократичну, європейську Україні.

Закликаю до цього щоб нас почули всі громадяни України і наші брати зі Сходу, які тисячами були на цьому Майдані і бачили як живе вільний Київ, бачили як мужньо поводяться вільні громадяни вільної країни, нехай почують сьогодні мене. Якщо вони селяни, то хай запам’ятають: нинішній парламент і уряд Януковича забере землю, якщо вони будуть мовчки чекати ще чотири роки цієї зРади. Якщо вони студенти, нехай вони знають: вони будуть “учиться, учиться и еще раз учиться”, бо роботи чортма для них від цієї зРади. Якщо вони вчителі, інтелігентні, то будуть ворогами цієї влади, бо думають і знають набагато більше ніж ті, хто сьогодні намагається творити політику від їх імені. І головне, якщо ви вільні громадяни, то ви їхні вороги, бо вони бояться найбільше вільних людей, які вірять у вільну Україну.

Саме тому тут, на цьому майдані ми з вами єдині – і залізна підкова, і полум’яне серце і міцний кулак зійшлися разом щоб сказати нашому Президенту: дійте сміливо і рішуче, якщо треба використовуйте всі дані вам законом можливості, щоб замінити саботажників.

Не хоче міністр фінансів Ніколай Янович “Да-Пошли-Вы“ виконувати ваш указ – да пошёл он! Не хоче міністр юстиції організовувати вибори – хай іде у відставку. Не хочуть члени виборчої комісії працювати, заражені політичною хворобою – знайдемо інших.

Я впевнений – Віктор Андрійович, Україна сьогодні потребує вашої міцності, вашої віри. Згадайте слова, які ви казали українцям на Співочому полі, “Я знаю свій обов’язок і я його виконаю”. Ми віримо в вас, як ви вірили в український народ. Ми разом переможемо і наповнимо не надією, а істинним смислом споконвічні українські слова “Слава Україні”.