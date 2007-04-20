Рахунок 55:10 на користь Януковича

20 квітня в центральній частині міста Києва відбулись масові заходи за участю майже 65 тисяч чоловік. Під час них порушень громадського порядку не зафіксовано, повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у м. Києві.

За інформацією правоохоронців, у мітингах, організованих Коаліцією національної єдності, взяли участь 55 тисяч прихильників. На час виступу прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на Майдані Незалежності перебували близько 50 тисяч чоловік.

Заходи за участю опозиції підтримали близько 10 тисяч осіб, стверджує міліція. (За даними організаторів, на Європейській площі сьогодні зібралося 23 тис. осіб - УНІАН.)

Упродовж дня охорону громадського порядку під час проведення заходів забезпечували майже 3 тисячі працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, повідомляє ЦГЗ ГУ МВС у м. Києві.