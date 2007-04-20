Конституційний суд проведе суботу на роботі

У суботу, 21 квітня, о 10-й годині ранку Конституційний суд України продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні представник Президента в КС Володимир ШАПОВАЛ закінчив відповідати на запитання представників сторін, і очікується, що завтра свою позицію викладатимуть або представники ВР, або Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, сьогодні один із авторів конституційного подання народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО заявив клопотання, в якому просив суддів КС продовжити засідання без його участі у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я. Судді КС задовольнили клопотання Ю.МІРОШНИЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати у пленарному режимі кожного дня, поки не буде винесено рішення.