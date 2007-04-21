Мороз: дострокові вибори суперечили б попереднім домовленостям

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не думає, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ піде на неправовий варіант щодо дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, чи братиме участь у виборах СПУ в разі, якщо В.ЯНУКОВИЧ домовиться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про те, що дострокові вибори будуть тільки парламентськими.

О.МОРОЗ зазначив, що це суперечило б «уже тим домовленостям, які у нас були, і тому документу, який ми спільно підписували». Він зазначив, що на сьогодні керується документами, які підписували В.ЯНУКОВИЧ від Партії регіонів, Петро СИМОНЕНКО від КПУ та він від СПУ, що партії не братимуть участь у незаконних дострокових виборах.

Голова Верховної Ради України вважає, що вибори мають бути тільки на основі вимог Конституції, «бо інакше буде завжди виникати спокуса проводити вибори до тих пір, поки склад парламенту не задовольнить бачення конкретної людини, зокрема, Президента України». За його словами, він пропонував В.ЮЩЕНКУ, коли він хоче провести експеримент щодо довіри, то для чистоти його необхідно перевірити і довіру народу до Президента України, тобто провести одночасно і президентські вибори. «Він відмовився від того», - зазначив О.МОРОЗ.

Голова Верховної Ради сказав, що розуміє причину цього, бо «це можуть бути останні вибори». «Не те, що він боїться», - зазначив О.МОРОЗ. За його словами, Президент просто чітко знає причини, при яких проводяться дострокові президентські вибори, хоча при цьому, підписуючи указ, не враховував вимоги, які мають бути при розпуску парламенту.

«Але кожен читає те, що хоче читати сьогодні», - підкреслив О.МОРОЗ. Він ще раз наголосив, що парламентських дострокових виборів не буде, або будуть тільки разом із президентськими.