Конституційний суд на сьогодні вичерпався (оновлена)

У понеділок, 23 квітня, Конституційний Суд України на пленарному засіданні продовжить у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після 14 години у судовому засіданні продовжили викладати свою позицію у справі уповноважений головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ представник парламенту у КС, народний депутат від СПУ Ярослав МЕНДУСЬ та постійний представник Верховної Ради у Конституційному Суді Анатолій СЕЛІВАНОВ. Пізніше вони також відповіли на запитання суддів КС та представників інших сторін.

Планується, що в понеділок вони продовжать відповідати на запитання, після чого свою позиція у справі викладуть представники Кабінету міністрів.

Початок засідання о 9 годині 30 хвилин.