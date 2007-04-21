Юлія Тимошенко, лідери опозиції та Європейський Майдан (10 фото)
19:45, 21 квітня 2007Політика
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Мітинг Об`єднаної опозиції
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не скасує свого Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання. Про це вона заявила, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейському Майдані у Києві, 20 квітня.
Фото Олександра Косарєва, Сергія Світлицького, Олександра Прокопенка / УНІАН
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