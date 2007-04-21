Юлія Тимошенко, лідери опозиції та Європейський Майдан (10 фото)

19:45, 21 квітня 2007
Політика
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Мітинг Об`єднаної опозиції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не скасує свого Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання. Про це вона заявила, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейському Майдані у Києві, 20 квітня.

Юлия Тимошенко, Юрий Луценко

Григорий Омельченко, Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко, Александр Турчинов

Юлия Тимошенко, Иосиф Винский, Александр Турчинов

Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко, Юрий Луценко на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Юлия Тимошенко выступает на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

На митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Юлия Тимошенко выступает на митинге объединенной оппозиции на Европейской Площади в Киеве, 20 апреля 2007 года

Фото Олександра Косарєва, Сергія Світлицького, Олександра Прокопенка / УНІАН

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