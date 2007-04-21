Юлія Тимошенко, лідери опозиції та Європейський Майдан (10 фото)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не скасує свого Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради V скликання. Про це вона заявила, виступаючи на мітингу прихильників Об’єднаної опозиції на Європейському Майдані у Києві, 20 квітня.

Фото Олександра Косарєва, Сергія Світлицького, Олександра Прокопенка / УНІАН