"Фронт Змін" у Херсонській облраді перейшов в опозицію

Фракція "Фронт Змін" у Херсонській обласній раді вирішила перейти в опозицію.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова фракції Роман РОМАНОВ.

За його словами, саме з цим пов`язана відмова фракції від участі в голосуванні під час обрання голови облради.

"Всю повноту відповідальності за стан справ в області має нести партія влади", - сказав він.

Він пояснив, що фракція перебуває в опозиції, "оскільки категорично не сприймає політику чинної влади".

"Ми не претендуємо на посади, оскільки прийшли працювати заради людей, які нас обрали. Тому ми голосуватимемо спільно за необхідні суспільству рішення, але щодо кожного пункту програм соціально-економічного, освітнього чи культурного розвитку у нас будуть свої пропозиції, і ми добиватимемося, аби вони були враховані", - відзначив Р.РОМАНОВ.

До складу фракції "Фронт Змін" у Херсонській облраді входять 3 депутати.

На сесії 18 листопада головою облради обрано регіонала Віктора ПЕЛИХА.

У складі Херсонської облради - 84 депутати.