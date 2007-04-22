Лідера ”Студентського братства” у Феодосії ”наполегливо” проводили до міліції

Лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО у Феодосійському міському відділі міліції дав пояснення з приводу сьогоднішньої акції біля Будинку офіцерів Чорноморського флоту РФ.

Про це О.ЯЦЕНКО повідомив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН. (Вранці активісти “Студентського братства” встановили два державних прапори України на Будинку ЧФ РФ у Феодосії – УНІАН).

Зокрема, за словами О.ЯЦЕНКА, він щойно побував у Феодосійському міськвідділі міліції, де на вимогу правоохоронців дав пояснення з приводу акції студентів. Як сказав лідер “Студентського братства”, міліція його не затримувала, але „наполегливо запропонувала побувати у міськвідділі, де мене запитували: а чи знаєте ви, що ваша акція є протиправною?”.

Як додав О.ЯЦЕНКО, близько 12-ї години дня він залишив приміщення міськвідділу міліції. Водночас, як сказав він, міліція веде розмови з іншими активістами, і обшукала автомобіль „Студентського братства”.

О.ЯЦЕНКО також повідомив, що на місце події до Феодосійського гарнізонного Будинку офіцерів ЧФ РФ вже прибули місцеві козачі формування, представники яких „погрожують нам фізичною розправою”.

За словами О.ЯЦЕНКА, станом на 12-ту годину дня два державні українські прапори, встановлені на триметровій висоті біля входу в Будинок офіцерів ЧФ РФ, продовжували майоріти.

Раніше в інтерв’ю УНІАН О.ЯЦЕНКО заявив, що „проведенням даної акції ми хочемо підштовхнути органи влади України до виконання своїх обов’язків щодо захисту суверенітету і встановлення законності у відносинах з російським Чорноморським флотом, який грубо порушує Конституцію України і українсько-російські базові угоди щодо Чорноморського флоту”.