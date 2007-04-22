У ПР вважають, що опозиція ”обиратиме”, поки Тимошенко не стане прем`єром

Опозиція намагатиметься проводити парламентські вибори до тих пір, поки лідер БЮТ Юлія Тимошенко не стане прем`єр-міністром, - заявив в інтерв`ю РБК-Україначлен комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від Партії регіонів Василь Грицак. На його думку, вичерпавши арсенал легітимних способів боротьби за владу, опозиція сьогодні вдається до некоректних технологій. На його думку, це підтверджують спроби силовим шляхом зірвати роботу Конституційного суду, який є останньою опорою правової системи України. Таким чином, дискредитуються органи влади України, що ставить під сумнів імідж держави в очах світової спільноти.

При цьому, вважає В.Грицак, заручником такої ситуації є весь український народ, який використовується опозицією тільки для того, щоб реваншистським шляхом отримати владу. "Юлія Тимошенко і її тактичні прихильники в особі лідерів "Нашої України" згодні проводити вибори до тих пір, поки вона не стане прем`єр-міністром", - підкреслив В.Грицак.