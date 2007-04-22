Грач знає, яким буде вердикт КС?

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає, що Конституційний Суд України ухвалить рішення не на підтримку указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Сімферополі.

Л.ГРАЧ відзначив, що був присутній на засіданнях КС України, знає ситуацію "зсередини", бачить настрої, тому у нього є впевненість, що суд ухвалить рішення не на користь президентського указу. При цьому депутат не виключив, що ухвала буде винесена вже наступного тижня. "Я тиждень там (у суді - УНІАН) провів і завтра буду, і, знаючи все зсередини і бачивши всі настрої, упевнений, що Конституційний Суд ухвалить рішення не на підтримку указу Президента", - сказав депутат.

Він також висловив свою особисту думку, що указ про розпуск ВР "абсолютно антиконституційний", і він спровокував "абсолютно загострену соціально-економічну і політичну ситуацію" в країні.