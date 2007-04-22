КПУ: революції не починають, вони починаються

“Революції не починають, вони починаються – це кредо марксизму, - йдеться в заяві КПУ, приуроченій до дня народження В.І.Леніна. Заяву опубліковано на офіційному сайті КПУ.

“Проблема Компартії не в тому, щоб “зробити” революцію, а в тому, щоб бути до неї готовою, коли лжедемократи доведуть країну до вибуху ненависті. Вона повинна мати відповіді на питання і причини загрожуючої катастрофи, і про те, як з нею боротися, і про чергові завдання майбутньої держави”

Крім традиційних для комуністів проблем: як то відібрати протестний електорат у інших політсил і направити “ненависть багатьох верств населення до пануючої влади» в якесь «необхідне для країни русло», в заяві піднімається і питання державного устрою України.

«.для повороту України на істинно демократичний, а потім на соціалістичний шлях розвитку, перш за все, необхідно забезпечити справжнє народовладдя. От чому тільки комуністи ставлять своєю метою боротьбу за перетворення президентсько-парламентської форми правління в нашій країні у парламентсько-президентську, а потім у парламентську, як основи передачі владі Радам депутатів трудящих».

А «кучмовська» конституційна реформа – логічний розвиток ідей марксизму-ленінізму?