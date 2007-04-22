Екс-президент Литви: найкращий вихід для України - дострокові вибори

Екс-президент Литви та депутат Європарламенту Вітаутас ЛАНДСБЕРГІС одним із варіантів виходу із ситуації, що склалася в Україні, називає дострокові вибори. Про це він заявив в інтерв’ю тижневику «Главред».

На його думку, «це – найкращий вихід». «Якщо український народ – такий, який він на сьогодні є, стане на бік коаліції, то вона й нестиме відповідальність і перед сучасністю, і перед історією за те, якою Україна могла б стати, але не стала. А, можливо, люди усвідомлюють важливість цього моменту, і ті, хто хоче іншої, нової України, прийдуть і проголосують за майбутнє»,- сказав В.ЛАНДСБЕРГІС.

На його переконання, однією з причин політичної кризи в Україні стала «нестача віри в себе у розколотого українського народу». Крім того, він висловив думку, що резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи з українського питання «не матиме значної ваги у вирішенні цієї кризи».

«Гадаю, що такі резолюції мінімально допомагають, тому що в суперечці, куди повернути кермо, особливо, коли кермо хочуть повернути у степ, якісь резолюції не матимуть значення. Вони можуть лише підбадьорити, надати більше впевненості тим людям, які хочуть змін», - підкреслив депутат Європарламенту.