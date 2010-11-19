Харківська міськрада вимагає заборонити акцію протесту

Представники Харківської міської ради в Харківському окружному адміністративному суді, де зараз слухається справа про можливість проведення громадських акції на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних заходів, змінили позовні вимоги й вимагають демонтувати наметове містечко вже завтра, 20 листопада.

Як повідомив кореспонденту УНІАН комендант наметового містечка, в якому перебувають громадяни, що протестують проти визнання результатів виборів Харківського міського голови, відповідач у судовому процесі Дмитро ПИЛИПЕЦЬ, спочатку представники міськради у своєму позові не зазначали конкретної дати згортання наметового містечка.

Він повідомив, що на початку судового засідання представники відповідача вимагали відвід суддів, але суд не задовольнив їхні клопотання.

«Представник відповідача в суді Євген СОЛОВЙОВ був кандидатом у депутати до Харківської міської ради, і в одному судовому процесі, де був присутній майже той самий склад суддів, той склад суддів виніс неправочинне рішення, яке було потім оскаржене в апеляційній інстанції, тому Євген СОЛОВЙОВ вважав, що ці судді можуть винести якесь упереджене рішення і в цьому процесі», - Д.ПИЛИПЕЦЬ.

Він зазначив, що судове засідання ще триває, зараз триває слухання аргументів сторін процесу.

Д.ПИЛИПЕЦЬ припустив, що суд найближчим часом винесе рішення у справі.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи встановили перші шість наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

12 листопада до акції протесту проти визнання виборів мера Харкова приєдналися представники громадських організацій, козаки та робітники одного з харківських підприємств.

15 листопада погоджувальна комісія Харківської міськради рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою новорічних заходів. У свою чергу мітингувальники прийняли колегіальне рішення продовжувати акцію. Двоє з них оголосили безстрокову голодовку.

Харківський окружний адміністративний суд сьогодні розпочав слухання справи за позовом Харківської міської ради щодо можливості проведення громадських акції на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних заходів.