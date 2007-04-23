Янукович пропонує Ющенку не чекати вердикту КС
09:01, 23 квітня 2007Політика
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Прем`єр не заздрить Президенту
Янукович закликає Ющенка дійти компромісу до вердикту Конституційного Суду.
Про це чільник українського уряду заявив в ефірі Першого каналу Російського телебачення. Після того, як Конституційний суд ухвалить рішення, Віктор Ющенко змушений буде йому підкоритися - тож становищу глави держави тоді не позаздриш - сказав пан Янукович.
Він сказав також: "співчуваю, що Віктор Ющенко пішов на поводу в радикально налаштованої опозиції". Прем`єр також закинув главі держави, що він фактично очолив опозиційні сили.
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