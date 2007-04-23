Янукович пропонує Ющенку не чекати вердикту КС

09:01, 23 квітня 2007
Політика
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Прем`єр не заздрить Президенту

Віктор ЯнуковичЯнукович закликає Ющенка дійти компромісу до вердикту Конституційного Суду.

Про це чільник українського уряду заявив в ефірі Першого каналу Російського телебачення. Після того, як Конституційний суд ухвалить рішення, Віктор Ющенко змушений буде йому підкоритися - тож становищу глави держави тоді не позаздриш - сказав пан Янукович. 

Він сказав також: "співчуваю, що Віктор Ющенко пішов на поводу в радикально налаштованої опозиції".  Прем`єр також закинув главі держави, що він фактично очолив опозиційні сили.

 5 канал

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