Україна не веде переговорів про вступ до ЄЕП

Україна не веде переговорів про вступ до Єдиного економічного простору.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам у Санкт-Петербурзі після завершення зустрічі глав урядів країн-членів СНД, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Ми не ведемо переговорів про вступ до ЄЕП», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому він також зазначив, що «ми брали участь у засіданні міждержавної ради ЄврАзЕС як спостерігачі і з інтересом ознайомились з усіма підписаними документами». (УНІАН: сьогодні у Санкт-Петербурзі після завершення засідання Ради глав урядів країн-членів СНД відбулося також засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства).

Як повідомлялося, Росія, Білорусь, Україна та Казахстан ще в 2003 році мали намір створити Єдиний економічний простір (ЄЕП). Процес затягнувся у зв`язку з позицією України, яка виступала за створення зони вільної торгівлі в рамках ЄЕП, але відмовлялася входити до Митного союзу і виступала проти створення наднаціональних органів цієї організації. Під час президентства Віктора ЮЩЕНКА переговори щодо ЄЕП були припинені.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір до 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн працює вже з 1 січня 2010 року.