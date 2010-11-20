У Харкові згортають наметове містечко

Жителі наметового містечка на площі Свободи в Харкові почали згортати намети.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти вже зібрали власні речі, прибрали територію табору та приступають до згортання наметів.

Як пояснили кореспонденту УНІАН активісти, згортання наметового містечка відбувається на виконання вчорашнього рішення Харківського окружного адміністративного суду, який заборонив проведення цієї акції.

«Постанова має бути виконана негайно, тому ми її сьогодні виконаємо. Люди приїжджають за своїми речами, за своїми наметами, ми оперативно все згортаємо, за собою прибираємо», - сказав комендант наметового містечка Дмитро ПИЛИПЕЦЬ.

Д.ПИЛИПЕЦЬ зауважив, що табір буде згорнуто сьогодні до 12.00.

Як передавав УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів. Станом на 17 листопада у таборі було розміщено близько 30 наметів.

15 листопада погоджувальна комісія у міській раді рекомендувала згорнути наметове містечко на площі Свободи у зв’язку з підготовкою до святкування Нового року. Мітингувальники ухвалили колегіальне рішення продовжувати акцію.

Зважаючи на це Харківська міська рада 18 листопада звернулася до суду з вимогою винести рішення щодо можливості проходження громадських акцій на площі Свободи на період підготовки та проведення новорічних свят.

Вчора, 19 листопада, Харківський окружний адміністративний суд заборонив проведення акції протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голоси та зобов’язав активістів згорнути наметове містечко 20 листопада.