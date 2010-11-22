На Майдані скандують: Не підемо! Не підемо!
18:28, 22 листопада 2010Політика
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Рішення суду виконувати не збираються
Підприємці, які беруть участь в акції протесту в центрі Києва проти нового Податкового кодексу, не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили у відповідь на інформацію про відповідне рішення суду, яку озвучив зі сцени координатор Народного комітету порятунку України Михайло РАТУШНИЙ.
«Не підемо! Не підемо!», - вигукують учасники акції протесту.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов КМДА та заборонив проведення заходів 22-26 листопада в центрі Києва.
Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.
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