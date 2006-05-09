Ющенко: необхідне академічне дослідження участі українців у військових конфліктах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО говорить про необхідність академічного дослідження участі українців у військових конфліктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи перед ветеранами біля меморіалу Великої Вітчизняної війни у Києві.

Зокрема, наголосивши на необхідності відтворення цивілізованого і культурного ставлення до власної історії і пам’яті Президент підкреслив: «настав час говорити про всеосяжну академічно-дослідиницьку роботу стосовно участі українців у першій, другій світових війнах, у конфліктах радянського часу і у міжнародній миротворчій діяльності». “Ми повинні поіменно знати всіх героїв і свої втрати», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що до об’єднавчого знаменника необхідно звести символи пошани жертвам війни по всій Українській державі, і водночас позбутися непритаманної українцям тоталітарної атрибутики і штучного пафосу.

«В той же час, - підкреслив Президент, - слід зберегти та відродити історично значимі пам’ятники і знаки, плюндрування яких є по суті плюндруванням самих себе».

«Я вірю, що для цієї мети в Україні постане найтерпиміша по своїй суті, найретельніша у власних діях Громадська армія відродження національної пам’яті», - наголосив Президент.