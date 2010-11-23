Наша Україна пропонує допомогу Майдану

Політична партія «Наша Україна» підтримує вимоги підприємців щодо припинення повноважень Верховної Ради та висловлює готовність допомогти підприємцям в реалізації цієї ініціативи .

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, у “Нашій Україні” вважають, що ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу стало свідомим актом, спрямованим на утиски ділової активності, що зачіпає життєві інтереси мільйонів громадян.

”Документ, який має бути фактором оздоровлення економіки, покращення бізнес-клімату – стати загальноекономічно інтегруючим актом - вийшов актом репресивним, втілення якого загрожує зростанням безробіття і сваволею податкових органів”, - наголошують в партії.

На думку “нашоукраїнців”, Податковий кодекс мав би ухвалюватись після національного діалогу, з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін – а не протискуватися кулуарно, згори.

”Відтак, Верховна Рада України не виконала головної своєї функції – представництва народу. Тому політична партія “Наша Україна” заявляє про повну підтримку ініціативи щодо проведення референдуму про припинення повноважень Верховної Ради України”, - йдеться в повідомленні.

У “Нашій Україні” переконані, що особливою цінністю цієї ініціативи є її надпартійний характер, що дозволяє об’єднати на здійснення такої акції усі суспільні сили, які готові притягти владу до відповідальності.

”У цьому контексті “Наша Україна” готова надати організаційну й правову допомогу ініціативній групі для початку процесу збору підписів за проведення референдуму щодо припинення повноважень Верховної Ради України”, - наголошують в партії.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

У понеділок на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали безстрокову акцію протесту проти нового Податкового кодексу.