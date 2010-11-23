Підприємці закупляють теплі ковдри і матраци

Підприємці на Майдані Незалежності у Києві завтра у режимі чергування продовжать акцію протесту проти підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили учасники акції протесту.

За їхніми словами, разом із тим, на четвер, 25 листопада, заплановано широкомасштабну акцію за участі великої кількості людей.

На даний час у наметовому містечку підприємців спокійно, жодних інцидентів не зафіксовано.

На Майдані перебувають народні депутати України Сергій МІЩЕНКО (БЮТ) та Андрій ПАРУБІЙ (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Організатори ще не отримали від виконавчої служби рішення суду про заборону проведення акції.

Крім того, підприємці закуповують теплі ковдри та матраци.

Відеотрансляцію з Майдану можна дивитися тут.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.

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