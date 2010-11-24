Томенко: Янукович має лише один реальний варіант дій

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що 30 листопада, в день початку пленарних засідань парламенту, першим питанням буде винесено питання щодо Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі заступника голови Верховної Ради.

"Після того, як документ надійде Президенту, він поверне його до Верховної Ради з низкою застережень, які стосуватимуться більш ліберальних підходів в частині пільгового оподаткування тих, хто працює на єдиному податку", - сказав М.ТОМЕНКО.

На його думку, влада виявилася не готова до суспільного протесту проти нового Податкового кодексу, який спрямував свій "головний удар" проти малого бізнесу і фактично залишив податковий статус-кво для великого. Він зауважив, що спроба через псевдофахові дискусії переконати, що це реформаторський документ в інтересах громадян та, водночас, повне ігнорування очевидних пропозицій та поправок, які пропонувала опозиція під час розгляду документу у другому читанні, залишає Президенту лише один реальний варіант дій.

Віце-спікер вважає цілком зрозумілим, що, за таких обставин, Верховна Рада зобов’язана буде невідкладно повернутися до розгляду питання Податкового кодексу в контексті можливих змін, що їх запропонує Президент України. "Наскільки підприємці сприймуть ці пропозиції і зупинять акції протесту – буде залежати від радикальності змін, які будуть запропоновані Верховній Раді", - наголосив М.ТОМЕНКО.