БЮТ повернеться до Верховної Ради VI-го скликання

Блок Юлії Тимошенко неодмінно повернеться до роботи в парламентській залі. Але це станеться вже після дострокових виборів і у складі Верховної Ради України VI-го скликання. Так Олександр Турчинов прокоментував різні версії засобів масової інформації щодо перспектив повернення фракції БЮТ до зали пленарних засідань, повідомляє прес-служба Блоку Юлії Тимошенко.

«Ця Верховна Рада припинила свої існування 2 квітня після відповідного Указу Президента. В цьому питанні варто поставити крапку», - сказав Олександр Турчинов.

Він наголосив, що «фракція БЮТ виступає проти бодай тимчасової реанімації ради V-го скликання; всі зміни до законодавства, в тому числі й до виборчого, треба вносити уже в складі наступного парламенту».

«Загалом, ми не проти переговорів, як методу розв’язання політичного конфлікту, - заявив Олександр Турчинов. - Але не в цьому випадку. Оскільки бачимо, що будь-яке відтермінування виборів використовується екс-коаліцією виключно для здійснення провокацій, тиску на судову владу та організацію репресій з допомогою силових структур. Тому наша позиція сьогодні: ніяких круглих столів. Всі переговори будемо проводити після виборів».