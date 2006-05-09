У Тернополі покладення квітів перерване провокацією

У Тернополі під час покладання квітів у Парку Слави правоохоронці затримали юнаків, які затіяли сутичку і зірвали два прапори Соцпартії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління міліції, всього затримали 6 юнаків, які є членами спортивно-патріотичної організації «Тризуб».

Складено протокол про скоєння хуліганських дій.

Хлопці свої дії мотивували протестом проти того, що День Перемоги окремі люди відзначають зі стягами, на яких зображено символ неіснуючої держави – п’ятикутна зірка.

Загалом у покладанні квітів до погрудь Воїнів-героїв та Вічного вогню взяли участь близько 2,5 тисячі тернопільчан. Окремі з них несли національні прапори, було також близько 10 прапорів Партії регіонів, Соціалістичної партії та молодіжної Соцпартії, на якому власне і зображена зірка.

Нагадаємо аналогічний інцидент трапився в Парку Слави і минулого року на День Перемоги. Тоді член «Тризубу» під час акції кинув у колону яйцем, протестуючи проти того, що в колоні йшли особи з прапорами Компартії.