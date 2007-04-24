Янукович візьме участь у церемонії прощання з Єльциним

10:59, 24 квітня 2007
Політика
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З Москви прем`єр вирушить в Узбекистан

Віктор ЯНУКОВИЧПрем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у середу, 25 квітня, відвідає Москву для участі в церемонії прощання з першим Президентом Росії Борисом Єльциним, який помер 23 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів України.

Після участі в церемонії прощання В.ЯНУКОВИЧ вирушить до Узбекистану з дводенним офіційним візитом.

 

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