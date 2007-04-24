БЮТ звинувачує Партію регіонів у рекеті

Блок Юлії Тимошенко розцінює як відверту корупцію звернення уряду до підприємців з вимогою фінансування Партії регіонів.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві БЮТ.

Як зазначає прес-служба БЮТ, “віце-прем`єр Володимир РИБАК звернувся до керівників підприємств із письмовим проханням про надання Партії регіонів безповоротної фінансової допомоги. При цьому його прохання більше нагадують погрози, а не рекомендації”.

БЮТ наголошує, що такі звернення є проявом рекетирської практики, властивої уряду ЯНУКОВИЧА. “В якості аргументу щодо законності своїх дій, Партія регіонів стверджує, що робила це „завжди, за всіх часів”, - підкреслюється в заяві.

“Як відомо, ще у 2004 році уряд ЯНУКОВИЧА збирав податки „наперед”. Нині Партія регіонів, з використанням адміністративних важелів, почала відвертий рекет бізнесменів, щоб задовольнити апетити своєї партії та зменшити тягар фінансування для основних її спонсорів”, - зазначає БЮТ та висловлює сподівання, що “листи з вимогами профінансувати Партію регіонів не будуть надходити від імені Генеральної прокуратури, МВС та інших відповідних органів, а також кримінальних угруповань”.

Як повідомляє у вівторок газета "Комерсант-Україна", голова політради Партії регіонів, віце-прем`єр В.РИБАК звернувся до керівників підприємств із письмовим проханням про надання партії безповоротної фінансової допомоги. Відповідний лист датується 6 квітня цього року, повідомляє "Комерсант-Україна", що одержала текст звернення з приймальні керівника одного з великих південно-східних підприємств.