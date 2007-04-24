Зварич радить команді Мороза писати книжки про Гаррі Поттера

Постійний представник Президента в парламенті Роман Зварич прокоментував прес-службі Нашої Україниінформацію про те, що профільний комітет Верховної Ради просить Генеральну прокуратуру встановити законність рішень міжпартійних з’їдів Блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна” про виключення з виборчих списків кандидатів у народні депутати. Роман Зварич вважає незаконним звернення спікера Олександра Мороза: "Хотілося б нагадати ініціаторам такого звернення, що Генеральна прокуратура, відповідно до Конституції, займається розслідуванням кримінальних злочинів. Тобто, вона має встановлювати склад злочину або його відсутність та конкретний перелік осіб або особи, що були причетні до скоєння такого злочину. Є й деякі інші повноваження Генпрокуратури, але буйні фантазії окремих з дозволу сказати «юристів», які порадили Морозу зробити такий крок, аж ніяк не вписуються в рамки чинного законодавства. Їм би краще книги у стилі фентезі писати...”

“Мені здається, що поки що повноваження Генпрокуратури ще поки ніхто не відміняв, не відмінені також повноваження судів загальної юрисдикції, оскільки встановити законність таких дій, про які заявив Мороз, має суд, - зауважив Зварич, - Якщо ініціатори звертаються до Генеральної прокуратури, то слід було б встановити, в чому, на їхню думку, полягає кримінальність діянь конкретних фізичних осіб, які були причетні до прийняття згадуваних рішень на міжпартійних з’їздах “Нашої України” та БЮТ”.

“Це повний абсурд. – переконаний представник Президента в парламенті, - Я би радив ініціаторам подібних звернень до Генпрокуратури, все ж таки , займатися більш конструктивними справами».