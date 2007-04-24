Хто прослуховував Лукаш?

Заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ стверджує, що Служба безпеки не прослуховувала її телефонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШ заявила сьогодні в перерві засідання Конституційного Суду, коментуючи інформацію, котра з’явилась в деяких ЗМІ про те, що начебто вона (О.ЛУКАШ) під час телефонної розмови пропонувала судді КС Сюзанні СТАНІК гроші за необхідне рішення щодо указу Президента про розпуск парламенту.

Так, зокрема О.ЛУКАШ прочитала отриману сьогодні відповідь на її запит до СБУ від 13 квітня цього року. В документі за підписом тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА зазначається: «СБУ стосовно вас не проводила оперативно розшукових заходів, зокрема зняття інформації з каналів фіксованого та мобільного зв’язку». На питання журналістів, що це означає, О.ЛУКАШ відповіла: «я не маю ніякого відношення до того бруду, який вилили на мене в останній час…».