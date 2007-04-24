Що Ахметов подарував Герман на день народження

Народного депутата України, члена Партії регіонів Ганну Герман з вдень народження першим особисто привітав народний депутат Ринат Ахметов. Про це вона розповіла в інтерв`ю журналістам.

За її словами, Ахметов подарував їй платинове перо і букет орхідей.

Нардеп відзначила, що прем`єр-міністр України Віктор Янукович також привітав її з днем народження. «У мене є хороша історія з приводу привітання прем`єра. Ми з ним вперше зустрілися 24 квітня на моєму дні народження три роки тому. Він подарував мені ікону Христа Спасителя, зроблену з емалі. Через рік він подарував мені рідкісну ікону святої Ганни, яку я дуже довго шукала. А в 2006 році він подарував мені ікону Георгія Побідоносця», - розповіла парламентарій.

Герман наголосила, що для неї дуже важливо те, що Янукович пам`ятає про її день народження. «Це найкращий подарунок», - додала вона.

Нардеп зізналася, що не святкуватиме день народження, оскільки у неї немає часу. «І взагалі я не вважаю, що це таке вже велике свято день народження, тим більше, коли тобі 48 років», - відзначила Герман.

ForUm