Янукович збирається помилувати Ющенка в обмін на каяття

Нинішня політична криза — явище короткочасне. Усе вирішиться найближчим часом, тобто ще цього місяця. Так прем’єр Віктор Янукович ствердив у інтерв’ю польській газеті "Дзєннік". Інтерв’ю опубліковане на Урядовому порталі.

У відповідь на зауваження журналіста, мовляв, якби правляча коаліція не намагалася різко обмежити повноваження Президента Віктора Ющенка, він, скоріш за все, не розпускав би парламент, тож прем’єр мав би почуватися хоча б частково відповідальним за розвиток кризи, Янукович заявив:

“Я вважаю, що в Європі небагато президентів, які мали б такі повноваження, як український. Урядова коаліція хоче лише створити ефективну систему влади, в якій Президент мав би своє місце. На даний момент нас цікавить передусім запровадження конституційної реформи і приведення законодавства у відповідність до Конституції. Вирішення цих проблем вимагає співпраці всіх політичних сил”.

Єдиним способом виходу з кризи є чітке дотримання норм права, - зауважив Янукович. “Це — принцип демократії”. Прем’єр ще раз підкреслив, що правих та винних визначить Конституційний Суд, “ми всі повинні будемо підкоритися його рішенню”.

Також Янукович відкинув звинувачення у тому, що Партія регіонів у разі визнання неконституційним указу Президента ініціюватиме процедуру імпічменту. "Якщо йдеться про мене і про моїх соратників, то ми, напевно, не робитимемо жодних радикальних дій щодо президента. Ми вважаємо, що Віктор Ющенко помилився, але це вина його радників, які готували текст указу. Якщо він визнає свою помилку, ми не вимагатимемо його покарання”.