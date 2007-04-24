Донецьк скоро обезлюдніє?
12:55, 24 квітня 2007Політика
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Чергові мітингувальники гострять лижі на Київ
Сьогодні з Донецька до Києва відбуває чергова тисяча прихильників парламентської коаліції.
Як повідомили УНІАН в обласному відділенні Партії регіонів, прихильники коаліції відправляться з Донецька в столицю одним поїздом. У складі групи – жителі різних міст області.
Завтра, 25 квітня, вони візьмуть участь в мітингу на Майдані Незалежності та інших заходах на підтримку коаліції. Увечері того ж дня група донеччан повернеться додому зворотним поїздом.
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