Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у документі, зокрема, визнається право України на основі статті 49 Угоди Європейського Союзу подати заявку на членство в ЄС як європейської держави, що дотримується принципів свободи, демократії, пошани до прав людини і фундаментальних свобод, верховенства права.

При цьому євродепутати підкреслити, що Україна має європейську перспективу, а також привітали консенсусні заяви українського уряду та опозиції про прагнення до євроінтеграції з довгостроковою метою стати членом ЄС.

Разом з тим у резолюції наголошується, що місцеві вибори 31 жовтня цього року не встановили нового позитивного стандарту, і висловлюється жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до їх проведення.

«(Європарламент – УНІАН) шкодує, що через відмову виборчих комісій реєструвати запити опозиційних партій раніше, ніж списки Партії регіонів, правляча партія одержала перші номери в бюлетенях для голосування у 85% округів», - написано в документі.

У резолюції також наголошується, що деякі партії, зокрема «Батьківщина», не змогли зареєструвати своїх кандидатів у ряді регіонів і взяти участь у виборах.

Європарламент також шкодує, що виборчі правила залишаються предметом дискусій в Україні, і заявляє про необхідність поліпшення виборчого законодавства при співпраці з ЄС та ОБСЄ.

У документі міститься занепокоєння останнім перебігом подій, який, на думку депутатів, може привести до підриву свободи ЗМІ і плюралізму, а також заклик до влади вжити всіх необхідних заходів для захисту цих основних аспектів демократичного суспільства, утримуватися від прямого чи непрямого контролю за змістом повідомлень національних ЗМІ.

Депутати також наголосили на терміновій необхідності реформ законодавства, що регулює медіа-сферу, привітали намір створити в Україні Суспільне телебачення і, разом з тим, висловили жаль з приводу відкликання ліцензій у «5-го каналу» і каналу TВi.

У резолюції міститься заклик до українського уряду привести законодавство у сфері ЗМІ до стандартів ОБСЄ, а також клик до влади розслідувати зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Також євродепутати вважають за необхідне провести консенсусну конституційну реформу, яка б передбачала чіткий розподіл влади та ефективну систему заборон і противаг. У цьому контексті в резолюції наголошується на важливості співпраці з Венеціанською комісією Ради Європи.

Європейські депутати також закликали українську владу до розслідування всіх повідомлень про порушення прав і свобод, а також – роль СБУ у втручанні в демократичний процес.

У резолюції наголошується і ключова роль України в забезпеченні енергетичної безпеки ЄС, підкреслюється важливість прискорення співпраці між Україною і ЄС у цій галузі, міститься заклик до України виконати зобов`язання, взяті нею в березні 2009 року в рамках Брюссельської декларації.

Разом з тим депутати висловили задоволення прогресом у переговорах щодо угоди про асоціацію зі створенням зони вільної торгівлі і закликали Єврокомісію та Україну добитися швидкого прогресу в цьому питанні.

Крім того, Європарламент закликав українську владу до прискорення зусиль у боротьбі з корупцією, а Верховну Раду закликає схвалити закон про доступ до публічної інформації

Європарламент привітав і схвалення Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України, а також закликав країни-члени ЄС відмовитися від стягування зборів при видачі віз. Також у резолюції міститься заклик до Єврокомісії і України підготувати спеціальні заходи для полегшення переміщення уболівальників між Україною і Польщею під час Євро-2012.