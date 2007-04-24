Шаповал хоче, щоб КС довів справу до кінця

Представник Президента України в Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ вважає неправильним, якщо провадження щодо конституційності указу глави держави Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту буде припинено.

Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у перерві судового засідання КС.

За словам В.ШАПОВАЛА, існує три варіанти: рішення визнається конституційним, неконституційним і провадження у справі припиняється. «Особисто моя думка – це буде неправильним», - сказав В.ШАПОВАЛ, маючи на увазі закриття провадження у цій справі.

Водночас він сказав, що не може спрогнозувати, коли саме закінчиться цей судовий процес. «Очевидно колись закінчиться. Як це можна прогнозувати», - сказав В.ШАПОВАЛ. Водночас він зазначив, що коментувати судовий процес, даючи своє цілісне враження від нього, він зможе лише по його закінченні.

Відповідаючи на запитання, чи шкодує він, що повідомив журналістам про свій намір звільнитися з посади представника Президента в КСУ по завершенні розгляду конституційності Указу Президента про розпуск парламенту, сказав: «Не жалкую. Це той випадок, коли перша реакція правильна». При цьому В.ШАПОВАЛ зауважив, що він ні з ким не радився з цього приводу і не від кого не отримував інструкцій. «Повторю, це пов’язано з тим, що твориться в суді», - наголосив В.ШАПОВАЛ.