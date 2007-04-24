БЮТ пропонує Морозу садити голих депутатів у мурашник (фото)

Керівників парламентських фракцій за дорученням голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА ознайомлено з листом мешканця Москви, в якому він пропонує „судити і лінчувати винних у створенні хаосу в країні”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Апарат Верховної Ради України надіслав листа від мешканця Москви, такого собі Івана Івановича МАЗУРА. Цей цікавий документ отримала і фракція БЮТ”, йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прес-службі блоку, “здивуванню керівництва БЮТ і депутатів не було меж - у документі за підписом Олександра МОРОЗА пропонується „судити і лінчувати”. Дослівно мовою оригіналу: «виновных создания хаоса в стране судить и линчевать».

У БЮТ викликає подив, що О.МОРОЗ розсилає депутатам листи тільки від мешканців Москви.

Відтак, БЮТ наполегливо радить О.МОРОЗУ “терміново прислати листи, наприклад, з африканських країн, де способи тортур є більш вишуканими”. “Негайно слід запропонувати садити депутатів у мішки з щурами, закопувати їх голими у мурашники або скористатися досвідом з української історії і всіх „виновных” посадити на палі і пустити по Дніпру”, йдеться у повідомленні.

Прес-служба БЮТ звертається до коаліції із закликом “негайно публічно засудити О.МОРОЗА, який закликає лінчувати винних у хаосі, тобто саму коаліцію, яка, порушуючи Конституцію, вже кілька тижнів саботує Указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради”.