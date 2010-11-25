Акімова каже, що розмова з підприємцями була конструктивною

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА відзначає, що переговори, які проходять з представниками підприємців, які пікетують центральні органи влади, незгодних з ухваленням нового Податкового кодексу, носять конструктивний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

«Зараз була зустріч з підприємцями і з людьми, яких уповноважив наш малий і середній бізнес висловити свої сподівання і тривоги. Я думаю, що ця зустріч пройшла в дуже конструктивному діалозі», - сказала І.АКІМОВА.

Вона підкреслила, що сторони зійшлися в позиції, що політизування питання про ухвалення Податкового кодексу недопустиме.

«Прозвучала одна дуже правильна думка, яка була підтримана всіма учасниками цієї зустрічі за круглим столом, – не може бути політизування важливого економічного процесу. Немає місця активній неконструктивній політиці, коли йдеться про зміст важливого економічного документа, яким є Податковий кодекс», - сказала І.АКІМОВА.

Також вона зазначила, що підприємці, які брали участь у зустрічі, чудово розуміють, що Податковий кодекс не буде абсолютно ідеальним документом, і в майбутньому його норми можуть бути змінені.

«Ця думка була повністю підтримана підприємцями. Коли б не був прийнятий цей документ, проблеми, пов`язані з адмініструванням податків, із взаєминами платників податків і податкової адміністрації, ставками та багато інших проблем, пов`язаних з оподаткуванням, залишаться, адже ніякий документ не може бути цілком досконалим, прийнятим усіма сторонами без будь-яких коментарів. Ці проблеми треба вирішувати. І підприємці згодні, що ці проблеми нецивілізовано вирішувати виключно виходом на Майдан», - сказала І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав суспільне обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.