Кириленко піднімає громаду на захист Ющенка

“Наша Україна” ініціюватиме скликання Форуму демократичних сил на підтримку Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради v скликання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це сьогодні заявив лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, головною метою Форуму є підтримка Президента України як гаранта Конституції, що “захистив право народу обирати собі владу” В.КИРИЛЕНКО наголосив, що громада України має разом сказати “ні” заколотникам, які саботують виконання указу Президента про дострокові вибори.

“Наша мета - консолідація політичних партій та громадських організацій з метою захисту конституційного права українського народу на вільні й демократичні вибори”, - підкреслив лідер “Нашої України”.