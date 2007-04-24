Регіонал Сівкович рекомендує СБУ взяти під охорону Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Сівкович вважає, що СБУ повинна узяти під охорону всіх керівників опозиції, але в першу чергу лідера БЮТ Юлію Тимошенко.

«Тому що не дай Бог, з нею щось трапиться – ми ніколи не виправдаємося. Я не говорю, що таке задумано, але таке може бути. І спровокувати цю ситуацію може хто завгодно: зовнішні сили, внутрішні сили, хто завгодно. Тому я зараз звертаюся до Президента: якщо він хоче в країні спокою, він повинен дати команду СБУ узяти під посилену охорону і Тимошенко, і Луценко, і Кириленко. В першу чергу, Тимошенко», - заявив Сівкович.

На запитання, від кого виходить небезпека для лідерів опозиції, депутат сказав: «Від самої опозиції, і її інвесторів. Ну, уявіть собі ситуацію, якщо не дай Бог, щось трапиться з Тимошенко, кого зроблять винним? Зрозуміло, на кого впаде тінь. А кому це вигідно більше всього? Її ж соратникам. А кому це зовні вигідно?.. Росії це вигідно? Ні. Європі це вигідно? Ні. Є одна країна, якій це може бути вигідно. Велика країна».

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