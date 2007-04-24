Генпрокуратура відмовила у порушенні справи проти Станік

Генеральна прокуратура Україна відмовила в порушенні кримінальної справи проти заступника голови Конституційного Суду України Сюзанни СТАНІК за відсутністю події злочину.

Про це йдеться у листі виконувача обов’язків генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ на адресу С.СТАНІК, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, В.ПШОНКА повідомляє, що раніше органи прокуратури за зверненням С.СТАНІК перевірили інформацію, оприлюднену в ЗМІ, про незаконне отримання заступником голови КС об’єктів нерухомості та іншого майна. “Ця інформація визнана такою, що не відповідає дійсності, є неправдивою”, - пише В.ПШОНКА.

“Публікації та розповсюдження стосовно Вас інформації Генеральною прокуратурою визнано втручанням в судову діяльність, у зв’язку з чим порушено кримінальну справу за ч.1 ст.376 КК України”, - пише В.ПШОНКА в листі на ім’я С.СТАНІК.

Крім того, В.ПШОНКА відзначає, що Генеральна прокуратура отримала матеріали Служби безпеки України і звернення народного депутата України Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА. “Вивченням цих матеріалів встановлено, що в них відсутні будь-які об’єктивні дані про отримання Вами хабара чи вчинення інших корупційних діянь. Вони долучені до матеріалів кримінальної справи, в ході досудового слідства по якій буде дано правову оцінку всім цим обставинам”, - відзначає в.о. генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від фракції БЮТ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив 20 квітня на прес-конференції, що надіслав Президенту України звернення, в якому просить доручити Генпрокуратурі та Службі безпеки України перевірити інформацію щодо отримання родичами судді КС С.СТАНІК земельних ділянок, нерухомості та автомобілів.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, він особисто провів депутатське розслідування, в ході якого було встановлено, що дійсно мати заступника голови КСУ С.СТАНІК, починаючи з 2003 року, здійснювала відповідні фінансові операції щодо придбання земельних ділянок та нерухомості в Ялті та Києві, а також купівлі 4 дорогих іномарок.

На думку Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, оприлюднена інформація, а також з’ясовані ним обставини та факти «дають підстави зробити висновок, що в діяннях заступника голови КС С.СТАНІК вбачаються ознаки корупції».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також зазначив, що відповідне звернення він надіслав до Генеральної прокуратури, СБУ, а також до голови КС Івана ДОМБРОВСЬКОГО з проханням розглянути питання щодо можливого відсторонення судді С.СТАНІК від роботи до того моменту, доки правоохоронні органи не розглянуть і не дадуть відповідну оцінку оприлюдненій СБУ інформації.