Генпрокуратура не віддає Луценку його закордонні паспорти

Апеляційний суд Києва підтвердив неправомірність порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної справи проти лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА, проте Генеральна прокуратура досі не повернула частину речей, вилучених при обшуку 20 березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Громадянського руху “Народна самооборона”.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО повідомив: “Кілька днів тому, я звернувся з офіційним клопотанням до Головного слідчого управління ГПУ, аби документи, які були вилученими його співробітниками при обшуку, були повернені Юрію Віталійовичу (Ю.ЛУЦЕНКУ). Але на сьогоднішній день нам повернули лише військовий та комсомольський квитки”.

У слідчих ГПУ залишились, зокрема, закордонні паспорти Ю.ЛУЦЕНКА – старий і дійсний. Але Генпрокуратура не збирається їх повертати – так, принаймні, заявив в розмові з Ю.МАРТИНЕНКОМ слідчий з особливо важливих справ ГСУ Генпрокуратури Андрій МЄДВЄДЄВ.

“Причину відмови повернути паспорт він не назвав”, - зазначив адвокат.

Ю.МАРТИНЕНКО підкреслив, що цим Генеральна прокуратура грубо порушує Конституцію України – в статті 303 якої зазначено, що кожному громадянину України гарантовано свободу пересування, місця проживання і право вільно виїжджати за межі України, якщо інше не передбачено законом.

“Справу закрито судом. Дії Генпрокуратури – пряме порушення особистих прав Юрія ЛУЦЕНКА”, - вважає адвокат.

Генпрокуратура поки ніяким чином не коментує дій Головного слідчого управління, але й документи не повертає.

Нагадаємо, що 20 березня з 6.30 ранку в квартирі, де мешкає Ю.ЛУЦЕНКО із родиною, співробітники Головного слідчого управління Генпрокуратури провели семигодинний обшук. Шукали п’ять системних блоків, ізраїльський паспорт та офісні меблі, які начебто перебували в квартирі.

Нічого в вищезгаданого слідчі не знайшли. Але вилучили низку речей – зокрема, документи й іменну зброю Ю.ЛУЦЕНКА.

Донині більшість із цих речей не повернулися до їхнього власника.