Янукович сьогодні десятий раз за рік зустрічається з Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, близько 12.00 за київським часом на території державної резиденції Президента РФ «Горки» відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА із Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у форматі “віч-на-віч”, яка продовжиться у вузькому колі за участю деяких представників офіційних делегацій.

Після цього, о 13.00 за київським часом розпочнеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів.

За результатами засідання запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА і Д.МЕДВЕДЄВА з представниками