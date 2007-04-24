У КС вважають, що представники Кабміну виявили неповагу до суду

Судді Конституційного Суду прийняли рішення продовжувати засідання без представників Кабінету Міністрів Олени ЛУКАШ та Павла КОНДИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 14 суддів, проти - 4.

Після цього рішення до виступу з викладенням своєї позиції у справі запросили представника Центральної виборчої комісії Марину СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники Кабміну у КС О.ЛУКАШ і П.КОНДИК залишили засідання Суду «у зв’язку з виробничою необхідністю».

О.ЛУКАШ і П.КОНДИК у своїй заяві зазначили, що Кабмін буде представляти постійний представник Кабінету Міністрів України у КС Василь НІМЧЕНКО.

Реагуючи на цю заяву, один з суддів Петро СТЕЦЮК сказав, що такі дії представників Кабміну є неповагою до суду і в зв’язку з чим запропонував перейти до закритої частини розгляду справи щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту.