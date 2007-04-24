Рибак уточнює, що скинутися для партії він просить не всіх

Партія регіонів просить безоплатну фінансову допомогу виключно у підприємницьких структур і приватних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в службі віце-прем`єр-міністра України Володимира РИБАКА, коментуючи відповідне звернення Партії регіонів, підписане В.РИБАКОМ.

«Таке звернення не суперечить і не порушує Закон України «Про політичні партії». Зокрема, стаття 15 цього закону обмежує фінансування політичної партії з боку органів державної влади, державних і комунальних підприємств. Це звернення адресоване виключно приватним підприємствам і підприємницьким структурам», - сказав представник служби віце-прем`єра.

Разом із тим, представник служби В.РИБАКА виключив використання адміністративного ресурсу для залучення фінансових ресурсів на здійснення діяльності Партії регіонів. «Українське законодавство не забороняє, щоб віце-прем`єр перебував у якій-небудь партії. Володимир РИБАК вступив до Партії регіонів не після виборів. Він є одним із засновників партії й зараз очолює Виконком Партії регіонів», - пояснив він.

Представник служби віце-прем`єра підкреслив, що з аналогічним зверненням виступають усі політичні партії на початку фінансового року. «Зазвичай це відбувається в березні або на початку квітня, коли партії визначають необхідний обсяг коштів для здійснення своєї діяльності, для придбання канцелярських товарів або для оплати оренди офісу. Партія є неприбутковою організацією й не має права здійснювати підприємницьку діяльність, тому будь-яка партія використовує й такий інструмент для залучення коштів», - додав співрозмовник агентства.

«Чомусь заяви громадянина Росії Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО про те, що він фінансував одну з політичних сил в Україні не викликають питань, хоча законодавство України забороняє фінансування політичних партій з боку іноземних громадян, підприємств, установ і організацій», - аргументував представник служби віце-прем`єра.

Як повідомляє у вівторок газета «Коммерсант-Украина», голова Виконкому Партії регіонів, віце-прем`єр В.РИБАК звернувся до керівників підприємств із письмовим проханням про надання партії безоплатної фінансової допомоги. Відповідний лист датується 6 квітня цього року, повідомляє газета «Коммерсант-Украина», яка одержала текст звернення з приймальні керівника одного з великих південно-східних підприємств.

У той же час Блок Юлії Тимошенко розцінив як відверту корупцію звернення з вимогою фінансування Партії регіонів. БЮТ зазначає, що таке звернення є проявом рекетирської практики, притаманної уряду ЯНУКОВИЧА. “Як аргумент із приводу законності своїх дій, Партія регіонів стверджує, що робила це „завжди, в усі часи”, - підкреслюється в заяві. “Як відомо, ще в 2004 році уряд ЯНУКОВИЧА збирав податки „наперед”. Зараз Партія регіонів, із використанням адміністративних важелів, почала відвертий рекет бізнесменів, щоб задовольнити апетити своєї партії й зменшити вантаж фінансування для основних її спонсорів”, - зазначає БЮТ і висловлює надію, що “листи з вимогами профінансувати Партію регіонів не надходитимуть від імені Генеральної прокуратури, МВС та інших відповідних органів, а також кримінальних угрупувань”.