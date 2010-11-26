Азаров рекламує свій податковий кодекс уже арабському шейху

Україна зацікавлена у розробці нафтових родовищ Абу-Дабі (ОАЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з керуючим директором інвестиційної адміністрації Абу-Дабі шейхом Хамедом Бін Заїдом Аль НАГАЯНОМ.

Крім того, М.АЗАРОВ відзначив, що Україна має великий потенціал для залучення інвестицій і, крім того, після набуття чинності Податковим кодексом з`являться дуже хороші умови для роботи інвесторів в Україні.

Зокрема, глава уряду вважає, що для співпраці цікаві сфери авіабудування. Україна може запропонувати військово-транспортні літаки Ан-74, які вже продаються у Лівію та Єгипет.

Крім того, за його словами, вигідною може бути співпраця у сфері сільського господарства, а також будівництво готелів в Україні до Євро-2012.

На думку М.АЗАРОВА, взаємовигідним також було б вкладення інвестицій у модернізацію українських підприємств з виробництва сільгосптехніки, а також у модернізацію українських портів.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола Азаров також заявляв, що Україна зацікавлена у проведенні геологорозвідувальних робіт в Західній Сахарі з метою видобутку нафти на цій території.